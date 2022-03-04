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Редактирование генов стало безопаснее

Американские ученые разработали новый безопасный способ редактирования генов

Фото: Nicholas Kajoba / Globallookpress.com

Американские ученые из Техасского университета в Остине разработали новый способ редактирования генов. Ожидается, что он станет эффективнее и безопаснее предыдущих. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Одна из главных проблем генного модифицирования системы CRISPR заключалась в том, что механизм работы молекул влиял на состояние всего генома хозяина, создавая риски возникновения опасной генетической мутации в незапланированных сегментах.

В своей работе медики переработали в Cas9, ключевом компоненте CRISPR, белок SuperFi-Cas9, что позволило уменьшить риск мутации в соседних участках ДНК в тысячи раз, при этом сохраняя ту же эффективность, что и в предыдущих версиях системы. Таких результатов удалось добиться благодаря более подробному изучению работы Cas9. Выяснилось, что когда эта молекула сталкивается с несоответствием в определенных частях ДНК, вместо того, чтобы пройти мимо и двигаться дальше, она захватывает и удерживает ДНК, воздействуя на нее так, как если бы это была корректная последовательность молекул.

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Елена Апазиди
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