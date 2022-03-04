Кадыров заявил о готовившейся агрессии украинских националистов против России

Украинские националисты действительно готовились к агрессивным действиям против России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что действия националистов на Украине перешли рамки морали. «Даже просто отношение этих мразей к пленным обо всем говорит. (...) Конечно, теперь у каждого из нас не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что действия России опередили агрессию националистов, что спасло миллионы жизней. Теперь, по его мнению, спецоперацию необходимо довести до полного разгрома националистов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта.