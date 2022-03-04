Страны G7 отреагировали на заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) прокомментировали заявление о договоренности по гуманитарным коридорам по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении глав МИД G7 данное заявление назвали важным первым шагом, который нужно быстро и надежно реализовать.

Ранее в Белоруссии завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Страны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал договоренность о гумкоридорах очень важной. «Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжелой ситуации очень важно», — подчеркнул он.