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Спорт

Оценена вероятность перехода российских фигуристок под флаг другой страны

Ирина Слуцкая усомнилась в смене спортивного гражданства российскими фигуристками

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила вероятность перехода российских фигуристок под флаг другой страны. Ее цитирует «Спорт день за днем».

«Мне кажется, вряд ли. О смене гражданства задумываются спортсмены, которые не могут пробиться в нашей стране и просто хотят принимать участие в международных соревнованиях», — усомнилась Слуцкая.

Она отметила, что не может ничего посоветовать фигуристам в данной ситуации. Слуцкая добавила, что сезон в любом случае завершен и нужно ждать начала следующего.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о запрете на участие в соревнованиях под своей эгидой для российских и белорусских спортсменов. Отстранение коснулось фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. «Союз продолжит внимательно следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU и при необходимости предпримет дополнительные шаги», — отметили в организации. Решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Дарья Коршунова
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