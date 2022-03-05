Оценена вероятность перехода российских фигуристок под флаг другой страны

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила вероятность перехода российских фигуристок под флаг другой страны. Ее цитирует «Спорт день за днем».

«Мне кажется, вряд ли. О смене гражданства задумываются спортсмены, которые не могут пробиться в нашей стране и просто хотят принимать участие в международных соревнованиях», — усомнилась Слуцкая.

Она отметила, что не может ничего посоветовать фигуристам в данной ситуации. Слуцкая добавила, что сезон в любом случае завершен и нужно ждать начала следующего.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о запрете на участие в соревнованиях под своей эгидой для российских и белорусских спортсменов. Отстранение коснулось фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. «Союз продолжит внимательно следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU и при необходимости предпримет дополнительные шаги», — отметили в организации. Решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).