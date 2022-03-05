Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР

Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили на территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что 17 эвакуированных мирных жителей доставили в пункт оказания помощи МЧС ДНР в селе Безыменное Новоазовского района.

«Из них 5 детей, 6 женщин и 6 мужчин. Из Мариуполя выехали шестеро человек, из Виноградного — 11 человек», — уточнили в штабе.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что по гуманитарному коридору из Мариуполя были эвакуированы 17 человек. В ведомстве также подчеркнули, что из Волновахи пока никто не вышел, несмотря на подготовленный для этого безопасный маршрут.

5 марта Минобороны России сообщило, что с 10:00 по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В министерстве отметили, что маршруты для выхода людей согласовывались с украинскими властями. Позднее в горсовете Мариуполя заявили, что эвакуация мирных жителей переносится в целях безопасности.