Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР

В ДНР заявили, что эвакуированных жителей Мариуполя доставили в Безыменное

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили на территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что 17 эвакуированных мирных жителей доставили в пункт оказания помощи МЧС ДНР в селе Безыменное Новоазовского района.

«Из них 5 детей, 6 женщин и 6 мужчин. Из Мариуполя выехали шестеро человек, из Виноградного — 11 человек», — уточнили в штабе.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что по гуманитарному коридору из Мариуполя были эвакуированы 17 человек. В ведомстве также подчеркнули, что из Волновахи пока никто не вышел, несмотря на подготовленный для этого безопасный маршрут.

5 марта Минобороны России сообщило, что с 10:00 по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В министерстве отметили, что маршруты для выхода людей согласовывались с украинскими властями. Позднее в горсовете Мариуполя заявили, что эвакуация мирных жителей переносится в целях безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Китай вывел на орбиту семь спутников
В Россию разрешили ввозить бангладешский картофель и боснийские груши
Китай призвал Запад к равноправному диалогу с Россией
Турция заявила об отсутствии планов введения санкций против России
В России захотели создать аналог Booking.com
Экономист высказался о возможных ограничениях против российской нефти
Из-под Харькова эвакуировали всех индийских граждан
Врач назвала способ сделать коронавирус управляемым
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками школы в Донецке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.