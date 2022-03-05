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МИД России вручил ноту протеста послу США

Послу США в РФ вручили ноту протеста из-за призыва сенатора Грэма убить Владимира Путина

Фото: Rod Lamkey / globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вручил ноту протеста послу США в России Джону Салливану из-за высказывания американского сенатора Линдси Грэма, призвавшего убить президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Джону Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», — заявили в российском дипведомстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне не поддерживают призывы сенатора-республиканца Линдси Грэма к убийству Владимира Путина. «Нет, мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не политика Соединенных Штатов», — заявила чиновница.

Фраза сенатора Грэма, о которой идет речь, изначально прозвучала в эфире Fox News. Позднее он повторил свою позицию на странице в Twitter.

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Анжелика Бережная
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