Власти Севастополя сообщили о смерти земляка на Украине

Уроженец Севастополя младший сержант, артиллерист Данил Романица погиб во время специальной операции на Украине. О смерти земляка сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев.

По информации властей города, погибший призвался на контрактную службу в 2018 году. В июле 2021-го он был назначен на должность командира орудия гаубичного артиллерийского взвода войсковой части 87714, пояснил Развозжаев.

В ходе боестолкновений Данил Романица проявил высочайшие героизм и мужество. Его посмертно наградили орденом Мужества, подчеркнул губернатор Севастополя.

Развозжаев принес соболезнования семье погибшего земляка.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о гибели трех российских военных в ходе спецоперации на Украине.

2 марта Министерство обороны России впервые сообщило о потерях российских войск в ходе операции на Украине. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, ранены более полутора тысяч.