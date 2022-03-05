Американский штат захотел отказаться от российской нефти

Председатель Железнодорожной комиссии американского штата Техас захотел полностью отказаться от российской нефти и призвал запретить ее импорт, а также поддержать наращивание добычи в США. О подобном предложении сообщает агентство Bloomberg.

«На международном уровне страны и компании отказываются и бойкотируют Россию и ищут источники добычи у себя и у союзников, — заявил в письме президенту США Джо Байдену Уэйн Кристиан из комиссии. — США не должны отличаться от них. Мы можем и должны быть самодостаточными, так давайте искать и покупать американский продукт». Железнодорожная комиссия Техаса является энергорегулятором штата, контролируя добычу нефти и газа.

Возможность введения санкций против российской нефти способствовала резкому росту цен на нее. Ранее на этой неделе администрация Байдена отвергла идею о запрете на импорт российской нефти. Тем не менее, по словам людей, знакомых с этим вопросом, теперь в администрации рассматривают возможность такого шага. Некоторые американские покупатели тем временем уже отказываются от российских поставок.

Нефтяная промышленность США теоретически имеет потенциал для значительного увеличения производства, однако отрасль жалуется на отсутствие поддержки со стороны нынешней администрации Белого дома. Правительство же заявило, что частные компании могут бурить и добывать больше нефти, если хотят.

Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс заявил ранее, что, «как и во время Второй мировой войны и других кризисов, Америка прикрывает Европу» и что США должны поддерживать собственное внутреннее производство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее оценил планы США по отказу от российской нефти. По его словам, это может иметь серьезные последствия — ситуация рискует перекосить мировые рынки.

На фоне сложной геополитической ситуации в мире международное рейтинговое агентство S&P недавно повысило прогноз по стоимости нефти на ближайшие три года. Аналитики считают, что Brent в 2022 году подорожает с 75 до 85 долларов за баррель, в 2023 году — с 65 до 70 долларов.