Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Американский штат захотел отказаться от российской нефти

Энергорегулятор штата Техас предложил полностью запретить импорт нефти из России

Фото: Depositphotos

Председатель Железнодорожной комиссии американского штата Техас захотел полностью отказаться от российской нефти и призвал запретить ее импорт, а также поддержать наращивание добычи в США. О подобном предложении сообщает агентство Bloomberg.

«На международном уровне страны и компании отказываются и бойкотируют Россию и ищут источники добычи у себя и у союзников, — заявил в письме президенту США Джо Байдену Уэйн Кристиан из комиссии. — США не должны отличаться от них. Мы можем и должны быть самодостаточными, так давайте искать и покупать американский продукт». Железнодорожная комиссия Техаса является энергорегулятором штата, контролируя добычу нефти и газа.

Brent от TradingView

Возможность введения санкций против российской нефти способствовала резкому росту цен на нее. Ранее на этой неделе администрация Байдена отвергла идею о запрете на импорт российской нефти. Тем не менее, по словам людей, знакомых с этим вопросом, теперь в администрации рассматривают возможность такого шага. Некоторые американские покупатели тем временем уже отказываются от российских поставок.

Нефтяная промышленность США теоретически имеет потенциал для значительного увеличения производства, однако отрасль жалуется на отсутствие поддержки со стороны нынешней администрации Белого дома. Правительство же заявило, что частные компании могут бурить и добывать больше нефти, если хотят.

Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс заявил ранее, что, «как и во время Второй мировой войны и других кризисов, Америка прикрывает Европу» и что США должны поддерживать собственное внутреннее производство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее оценил планы США по отказу от российской нефти. По его словам, это может иметь серьезные последствия — ситуация рискует перекосить мировые рынки.

На фоне сложной геополитической ситуации в мире международное рейтинговое агентство S&P недавно повысило прогноз по стоимости нефти на ближайшие три года. Аналитики считают, что Brent в 2022 году подорожает с 75 до 85 долларов за баррель, в 2023 году — с 65 до 70 долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
В Финляндии заявили о негативных последствиях антироссийских санкций
Россиянам назвали срок продолжения прежней работы карт Visa и Mastercard
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.