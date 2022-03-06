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В Сбере заявили о продолжении работы электронных кошельков на картах «Мир»

В пресс-службе Сбера гарантировали функционирование электронных кошельков на картах «Мир»

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Все электронные кошельки на банковских картах системы «Мир» продолжат работать без ограничений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

Отмечается, что ограничения никак не затронут такие сервисы, как ПлатиQR, SberPay (онлайн) и СБП. Главным образом они будут касаться сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay(Android NFC).

Ранее международная платежная система Visa и американская платежная система Mastercard объявили, что приостанавливают оказание услуг на территории России.

Как объяснили в Сбере, выпущенные банком карты Visa и MasterCard будут работать на территории России после приостановки работы платежных систем в стране, поскольку все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений. В то же время за рубежом и в иностранных интернет-магазинах платежи с помощью карт Visa и MasterCard, выпущенных в России, будут ограничены.

В пресс-службе также перечислили принимающие банковские карты российской платежной системы «Мир» страны. В их числе оказались Кипр, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Вьетнам.

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Варвара Кошечкина
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