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Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны

Сбер: карты системы Мир принимают Турция, Кипр, ОАЭ, Армения, Белоруссия, Казахстан

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Банковские карты российской платежной системы «Мир» принимают Кипр, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, перечислили в Сбере. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее международная платежная система Visa и американская платежная система Mastercard объявили, что приостанавливают оказание услуг на территории России.

Как объяснили в Сбере, выпущенные банком карты Visa и MasterCard будут работать на территории России после приостановки работы платежных систем в стране, поскольку все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений. В то же время за рубежом и в иностранных интернет-магазинах платежи с помощью карт Visa и MasterCard, выпущенных в России, будут ограничены.

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что попавшие под блокирующие санкции российские банки должны будут прекратить выпускать новые карты Visa и Mastercard. При этом те карты, что уже выданы, работать внутри страны будут.

Марина Совина
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