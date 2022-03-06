Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны

Банковские карты российской платежной системы «Мир» принимают Кипр, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, перечислили в Сбере. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее международная платежная система Visa и американская платежная система Mastercard объявили, что приостанавливают оказание услуг на территории России.

Как объяснили в Сбере, выпущенные банком карты Visa и MasterCard будут работать на территории России после приостановки работы платежных систем в стране, поскольку все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений. В то же время за рубежом и в иностранных интернет-магазинах платежи с помощью карт Visa и MasterCard, выпущенных в России, будут ограничены.

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что попавшие под блокирующие санкции российские банки должны будут прекратить выпускать новые карты Visa и Mastercard. При этом те карты, что уже выданы, работать внутри страны будут.