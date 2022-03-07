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Российская делегация вылетела на третий раунд переговоров

Делегация от России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной

Фото: БелТа / РИА Новости

Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

О начале военной операция по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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28 февраля

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев во время второго этапа договорились о гуманитарных коридорах и возможном временном прекращении огня.

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Никита Абрамов
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