Киев представил Москве и Красному Кресту маршруты гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что Киев представил Москве и Международному Комитету Красного Креста (МККК) маршруты гуманитарных коридоров. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 8 марта.

Речь идет о направлениях для перемещения беженцев из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи.

«Мы также прислали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты по гуманитарным коридорам: Волноваха — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины», — добавила Верещук в своем видеообращении. Она также призвала Россию безотлагательно согласовать данные маршруты, уведомить об этом Международный Комитет Красного Креста и обеспечить постоянный режим прекращения огня на указанных магистралях.

О введении «режима тишины» в 10:00 8 марта Кремль объявил накануне. Позже Украинская сторона выразила крайнюю заинтересованность в работе гуманитарных коридоров, заявив о готовности обеспечить безопасное движение по гумкоридору от города Сумы до Полтавы.