Перечислены последствия отказа США от российской нефти

Эксперт ФНЭБ заявил, что отказ США от российской нефти пошатнет позиции демократов

Отказ США от российской нефти менее значим, чем гипотетический отказ Европы. Он не является смертельным ни для России, ни для США, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. В разговоре с «Лентой.ру» он также перечислил последствия эмбарго для России и Штатов.

Позиции демократов пошатнутся

Россия поставляла в США не только нефть, но и нефтепродукты, например, мазут, который обычно сложно куда-либо девать, рассказал Митрахович. В США он используется как одно из составляющих сырья для переработки на НПЗ, так как они получают максимальную маржу, когда перерабатывают именно тяжелые нефтепродукты и тяжелую нефть. По словам эксперта, в Штатах стало мало тяжелой нефти, когда американцы ввели санкции против Венесуэлы. Они нашли им замену в России.

«Сейчас, по идее, Америке можно договориться, чтобы Венесуэла нас замещала, но это надо идти на уступки режиму [президента республики Николаса] Мадуро, про которого столько рассказывали, что это страшный диктатор. Будет очень непоследовательно все это выглядеть, и там сложно будет добычу восстановить. На это понадобится в лучшем случае год. Иранскую добычу можно быстро восстановить, хотя сколько Иран будет добывать дополнительно — неизвестно. ОАЭ пока не соглашаются на увеличение лимитов, которые были согласованы», — поделился Митрахович.

Кроме того, в США будет расти дополнительная добыча нефти, но не так быстро, как могло бы быть несколько лет назад, убежден эксперт. Дело в том, считает Митрахович, что нефтяники обижены на администрацию президента США Джо Байдена, так как она мешала им развиваться.

«Она под зеленой повесткой мешала нефтяникам развиваться: все эти бесконечные декарбонизации, зеленая энергетика и все прочее. Сейчас американские нефтяники говорят, мол мы сейчас увеличим добычу, а вы через пару лет скажите: "Знаете, российский кейс отыгран, поэтому вы теперь сворачивайте свою добычу нефти, у нас тут зеленый мир". Тогда зачем открывать месторождения, если их через два года надо будет закрывать? Поэтому американские нефтяники сейчас не очень быстро бегут выполнять просьбу Байдена», — рассказал Митрахович. По его оценкам, прирост добычи в Америке к концу года может дойти до пары миллионов баррелей в сутки.

В США нет нехватки нефти и имеются ее запасы. Но рост цен на нефть и как следствие бензин там неминуем, отметил он, потому что американские решения будут подстегивать рост цен в мировом масштабе. Это может повлиять на позиции демократической партии перед частичными перевыборами в Конгресс, которые состоятся осенью.

Перераспределение

«Что касается внутреннего рынка, я думаю, сейчас российским компаниям, которые владеют основными нефтеперерабатывающими заводами, придется, наверное, больше направлять нефтепереработки внутри страны, чем на экспорт. Это в какой-то момент может создать эффект переизбытка нефтепродуктов на внутреннем рынке и даже привести к снижению цен на бензин и на дизель, но это не долгосрочная вещь, это, скорее, такой побочный эффект от того, что не получается продавать все на внешних рынках, как раньше привыкли», — рассказал эксперт.

По его словам, Россия также будет пытаться перенаправить нефтепродукты в Азию, а поставщики или трейдеры из Азии попытаются перекинуть их в Америку.

Ранее США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Европейский Союз не стал присоединяться к эмбарго. На этом фоне цены на нефть на мировом рынке выросли до 130 долларов за баррель, а цена бензина в США достигла исторического максимума — больше доллара за литр. Reuters сообщал со ссылкой на источники, что американские власти предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление санкций.