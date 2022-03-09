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Спорт

Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Александра Овечкина, сделавшего дубль в игре НХЛ, признали первой звездой дня

Фото: Globallookpress.com

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В ночь на среду, 9 марта, россиянин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Калгари Флеймс». Голы помогли столичному клубу одержать победу со счетом 5:4.

Второй звездой стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, сделавший хет-трик. Третьей звездой признан форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. На его счету пять передач и один гол.

В игре против Калгари Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 766. По этом показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром, который находится на третьем месте среди всех игроков лиги в истории.

Алексей Гусев
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