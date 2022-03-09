Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Иране показали подземную базу с дронами и ракетами

В Иране показали базу, которая позволяет одновременно запускать 60 ударных дронов

В Иране открыли подземные базы, которые вмещают ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). База позволяет одновременно запустить 60 дронов, сообщает Press TV со ссылкой на командующего Военно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Амира-Али Хаджизаде.

Военачальник сообщил, что новая военная база позволяет осуществлять одновременный пуск нескольких беспилотников. Он отметил большую дальность иранских дронов. На видео показали установку на шасси самосвала, которая несет пять беспилотников.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля

В публикации отмечают, что иранские дроны могут преодолевать противовоздушную оборону противника. Дальность полета беспилотников составляет 2000 километров. Также на базах разместили ракеты класса «земля-земля».

В декабре 2021 года иранские военные применили новый танк на учениях. Модернизированная версия машины получила новую систему маскировки.

В ноябре в Иране показали запуск дрона-камикадзе Arash. Беспилотник применили на учениях Zulfiqar 1400.

Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
Минобороны заявило об уничтожении 90 процентов украинских ЗРК
Политолог назвал возможный итог встречи глав МИД России и Украины
Мастер назвала неподходящие людям с низким болевым порогом места для тату
Белорусы получили фальшивые повестки в армию
В Госдуме задумались о госрегулировании цен на некоторые товары
Бывший футболист сборной Франции покинул клуб РПЛ
Бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей
Популярная среди россиян арабская страна смягчила правила въезда для туристов
Байдену предрекли символический импичмент из-за цен на бензин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.