Впервые выведено потомство из неоплодотворенной яйцеклетки

Ученые из США и Китая впервые вывели потомство мышей без использования генов самца

Группа международных ученых из Китая и США впервые смогла вывести потомство мышей из неоплодотворенной яйцеклетки. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Партеногенез — также называемый однополым размножением — форма размножения организма без использования мужских половых клеток. Такой вид развития свойственен некоторым насекомым, рыбам, рептилиям, скорпионам, но не млекопитающим, к которым относятся мыши.

Более ранние попытки зачатия и вынашивания плода без участия самцов были безуспешными из-за геномного импринтинга. С помощью применения другого метода ученым удалось решить эту проблему. Они извлекли яйцеклетку мыши, использовали инструмент для редактирования генов CRISPR, а затем имплантировали несколько клеток обратно в матку самки. В итоге несколько подопытных родили от 8 до 12 детенышей, причем все родились живыми, но до половозрелости дожил только один, хотя и этого достаточно, чтобы продолжить потомство.

Ученые считают, что результаты их работы будут полезны в области сельского хозяйства и медицины.

В ноябре 2021 года специалисты из Центра регенеративной медицины и исследований стволовых клеток Эли и Эдит Брод при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе выявили механизм инактивации второй копии Х-хромосомы у женщин, который много лет был неизученным.