Описаны изменения в индустрии блогеров на фоне санкций

Эксперт Дорошок предрекла развитие рынка UGC на фоне санкций против российских блогеров

Развитие индустрии блогеров будет зависеть от того, как долго продержатся санкции от популярных в России площадок, среди которых YouTube, TikTok, Instagram, считает специалист по коммуникациям, основатель агентства CEO Pitches Agency Юлия Дорошок. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

По словам специалиста, в индустрии может начать активное развитие рынок UGC, когда люди со всей страны объединяются в продакшен-команды на некой платформе и вместе снимают видеоролики, интегрируя в них бренды. Кроме того, в текущих условиях креаторы будут присматриваться к российским площадкам, поскольку у тех имеются возможности монетизации, предположила Дорошок, однако отметила, что в переходе на другие платформы есть свои сложности.

«Например, во "ВКонтакте" или на "Яндекс. Дзен" другая аудитория. Если один блогер в YouTube был принят радостно аудиторией, мы запускаем этого же блогера в "Яндекс. Дзен", и его там вообще не понимают. Во "ВКонтакте" очень сложная аудитория. В том формате, в каком есть, скорее всего, принят также не будет», — поделилась она.

Ранее YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей из России, а также запретил российским пользователям владеть подпиской Premium и YouTube Music. «ВКонтакте», в свою очередь, запустила крупнейшую в истории программу поддержки авторов, благодаря которой блогеры смогут получать 100 процентов дохода от инструментов монетизации соцсети.

