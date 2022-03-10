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Миру предрекли крупнейший кризис со времен Второй мировой войны

Премьер Японии предрек миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны из-за Украины

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Reuters

На фоне обострения ситуации вокруг Украины мир может столкнуться с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны. Такое развитие событий предрек премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает РИА Новости.

«В зависимости от развития ситуации наша страна и весь мир могут столкнуться с крупнейшим после войны кризисом», — заявил глава японского правительства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался верить в возможность начала ядерной войны. Он обратил внимание на то, что тему ядерного конфликта в контексте обострения ситуации на Украине на протяжении последних лет затрагивали исключительно представители стран Запада.

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Виктория Кондратьева
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