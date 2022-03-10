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Макрон не увидел возможности урегулировать ситуацию на Украине дипломатически

Макрон заявил, что ситуацию на Украине в ближайшие дни не урегулируют дипломатически
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон не увидел возможности урегулировать ситуацию на Украине дипломатически в ближайшие дни. Его слова перед саммитом лидеров Евросоюза в Версале передает РИА Новости.

«Я честно должен сказать, что в краткосрочной перспективе не вижу возможности дипломатического решения — в ближайшие часы или ближайшие дни», — признался Макрон. При этом он отметил, что в ближайшие дни у него состоится еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Посмотрим, сдвинулось ли что-то с одной и с другой стороны», — добавил французский лидер, пообещав продолжить прикладывать усилия для поиска путей урегулирования.

Ранее Макрон также заявил, что процедура рассмотрения заявки Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) невозможна в условиях текущего конфликта.

Путин, Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор 10 марта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что стороны обсуждали ситуацию на Украине.

Марина Совина
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