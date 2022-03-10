Лавров обвинил Украину в планах напасть на ДНР и ЛНР в марте

Глава МИД Лавров заявил, что Украина тщательно планировала нападение на ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в планах напасть на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в марте. Трансляция его выступления после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение-то на эти народные республики планировалось, планировалось тщательно, и планировалось уже вот на нынешний месяц», — заявил Лавров.

Ранее он сказал, что Москва намерена вести серьезный разговор с Киевом на переговорной площадке в Белоруссии.

Лавров добавил, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что в Киеве начали понимать подход России.