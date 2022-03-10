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Huawei изобрела безрамочный смартфон

Huawei запатентовала смартфон без экранных рамок

Фото: Shutterstock

Huawei изобрела смартфон, который не имеет рамок на дисплее и экранных вырезов. Об этом сообщает издание GizChina.

Обнаруженный в базе китайского регулятора патент описывает конструкцию смартфона. Девайс отличается наличием дисплея, который не имеет рамок — в документе говорится, что экран частично располагается на боковых гранях гаджета. Также зарегистрированный компанией Huawei Technologies Co. аппарат не имеет вырезов под камеру или биометрические сенсоры.

Согласно изображениям концептуального смартфона, у аппарата нет отверстий. На задней панели телефон расположена основная камера. Журналисты предположили, что гаджет удалось сделать безрамочным благодаря тому, что фронтальная камера и дактилоскопический сенсор встроили под экран.

Смартфон конструктивно отличается от Huawei Enjoy 10 Plus — первого в линейке китайской компании аппарата, который вышел с безрамочным экраном. Однако в случае девайса 2019 года устройство имеет выпадающую из верхней рамки фронтальную камеру.

В начале февраля аналитики Omdia рассказали, что на фоне санкций США продажи смартфонов Huawei в 2021 году рухнули. Поставки устройств резко снизились на 81,6 процента по сравнению с годом ранее — всего китайская фирма реализовала 35 миллионов единиц техники.

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Андрей Ставицкий
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