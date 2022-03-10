В Совете Европы заявили, что не получали от России уведомления о выходе из организации

Совет Европы опроверг выход России из организации на текущий момент. В Совете заявили, что пока не получали от Кремля официального уведомления. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь Совета Европы не получала официального уведомления о выходе Российской Федерации из Совета Европы», — рассказали в пресс-службе международной организации.

10 марта МИД России опубликовал заявление, из которого следует вывод о прекращении участия нашей страны в Совете Европы. Однако прямой формулировки о выходе России из организации в тексте нет. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев пояснил, что членство России прекратится в конце текущего финансового года.

Ранее председательствующий в Совете Европы глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил о решении приостановить участие России в организации. Эту инициативу запустили представители Польши и Украины.