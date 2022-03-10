Обнаружены новые способы терапии рака

Ученые из США предложили новые способы уничтожения онкологии с помощью Т-клеток

Команда ученых из Института открытия биомедицины Монаша (BDI) в США предложила новые способы для терапии рака. Потенциалом обладает выявленная контрольная точка (checkpoint) в отвечающих за иммунную защиту Т-клетках. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Discovery.

В ходе исследования на мышах специалисты обнаружили, что с помощью ингибирования (подавление активности веществ) специального белка тирозинфосфатазы PTP1B в Т-клетках способность иммунной защиты усиливается и может прекратить развитие опухоли. Опыты проводились с использованием препарата инъекционным способом, который ранее доказал свою безопасность и эффективность на людях.

Т-клетки являются важной частью иммунной системы организма, так как они способны уничтожать сторонние патогены вроде вирусов и раковых клеток. Однако оказалось, что при избытке выявленных белков PTP1B у Т-клеток снижается способность атаковать опухолевые клетки и бороться с онкологией. Специалисты обозначили такое явление как внутриклеточный тормоз, или контрольная точка.

Ученые считают, что результаты проведенной работы могут лечь в основу будущих клинических испытаний препаратов или методов терапии от рака.

Ранее исследователи из Чикагского университета создали небольшое устройство, способное выявлять опухолевые клетки и делать их заметными для иммунных клеток.