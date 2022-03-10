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Спорт

Сборную России по регби отстранили от чемпионата Европы

Совет Кубка мира по регби отстранил сборную России от участия в чемпионате Европы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Совет Кубка мира по регби отстранил сборную России от участия в чемпионате Европы. Об этом сообщается на сайте организации.

Российская команда получила технические поражения в трех оставшихся матчах турнира. Сборная должна была сыграть против Грузии, Португалии и Нидерландов.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием на Кубок мира. Таким образом, российская команда пропустит этапы турнира.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования с территории России и Белоруссии. Исполком организации также рекомендовал не вывешивать флаги и не включать гимны России и Белоруссии на всех соревнованиях.

Дарья Коршунова
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