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Работники Zara рассказали о своей судьбе после закрытия магазинов

Сотрудникам Zara пообещали две трети от средней зарплаты в месяц после закрытия магазинов

Фото: Shutterstock

Сотрудники торговых сетей Zara и Puma анонимно рассказали о своей судьбе после приостановки деятельности магазинов на территории России. Их слова приводит Mash.

Марина (имя изменено), которая работала в одном из филиалов Zara на протяжении двух лет, сообщила, что узнала о закрытии от покупательницы. По словам девушки, руководство компании до последнего не извещало персонал о грядущих событиях. «Выплачивают две трети от средней зарплаты за последние 12 месяцев. Если работаешь меньше года, выплачивают МРОТ по Москве (13 890 рублей в месяц). Менеджеры уверяют, что это явно не навсегда», — сказала собеседница журналистов.

Работник магазина спортивной одежды Puma, в свою очередь, заявил, что компания предоставила сотрудникам трехмесячный отпуск и пообещала выплачивать половину их дохода до санкций — около 23-30 тысяч рублей. Он также отметил, что сеть продолжит арендовывать магазины и склады.

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5 марта стало известно, что испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят марки одежды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие, закрыла магазины и онлайн-продажу в России. В тот же день об аналогичном решении объявил и производитель спортивных товаров Puma.

Кроме того, о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. То же самое произошло с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Uniqlo, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.

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Дина Васильева
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