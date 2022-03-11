Небензя заявил об отказе США от международных проверок биолабораторий на Украине

Небензя заявил, что США отказываются от международных проверок биолабораторий на Украине

США отказываются от международных проверок курируемых ими биолабораторий во всем мире, в том числе на Украине, это наводит на мысли о том, что им есть что скрывать. Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, США курируют несколько сотен биолабораторий в 30 странах, в том числе на Ближнем Востоке, в Африке, в Юго-Восточной Азии, а также в странах бывшего СССР. При этом Вашингтон категорически отказывается оставить их под международную верификацию, блокируя с 2001 года таким образом выработку юридически обязывающего протокола КБТО о создании эффективного механизма верификации соблюдения государствами этой конвенции, указал российский постпред.

«Это не может не наводить на мысли, что Соединенным Штатам есть что скрывать», — пришел к выводу Небензя.

Ранее Небензя рассказал о сети из 30 биолабораторий на Украине, которая занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. Он утверждал, что украинские специалисты усиливали патогенные свойства чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. В Государственной Думе заявили, что по факту деятельности лабораторий будет проведено отдельное расследование, а вся полученная информация о них будет представлена мировому сообществу.