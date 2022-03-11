Российские саночники остались без саней после Олимпиады в Пекине

Тренер российских саночников рассказал, что спортсмены остались без саней после Олимпиады

Российские саночники остались без инвентаря перед стартом чемпионата России. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной сборной Сергей Чудинов.

«Вся олимпийская команда России по санному спорту спустя месяц после выступления на Олимпийских играх в Пекине до сих пор не может получить свой инвентарь», — поделился Чудинов. Он объяснил, что сани были доставлены в Европу, но из-за возникших проблем с авиасообщением их не могут перевезти из Австрии в Россию.

Тренер добавил, что команда ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Из-за отсутствия инвентаря лидеры сборной, выступавшие на Играх в Пекине, могут пропустить чемпионат России.

Единственную награду на Олимпиаде-2022 завоевала Татьяна Иванова, выступающая в женских одноместных санях. Она стала бронзовым призером, уступив только немкам Натали Гайзенбергер и Анне Беррайтер. Также на Играх выступали одиночники Роман Репилов, Семен Павличенко и Александр Горбацевич. В двойках Россию представляли Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.