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В США спрогнозировали сроки замещения российской нефти на мировом рынке

Экс-чиновник США Ситтон: миру потребуется 5–10 лет, чтобы заместить Россию на рынке нефти

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Международному сообществу потребуется 5–10 лет, чтобы заместить российскую нефть на рынке. Об этом РИА Новости заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии, которая является нефтяным регулятором штата, Райан Ситтон.

Он напомнил, что другим странам придется заместить все десять миллионов баррелей нефти, которые ежедневно производит Россия. При этом экс-чиновник также допустил, что из-за санкций единственным крупным потребителем российской нефти останется Китай, который только выиграет от этой ситуации, так как сможет диктовать свои условия.

Ранее США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. На этом фоне цены на нефть на мировом рынке выросли до 130 долларов за баррель, а цена бензина в США достигла исторического максимума — 4,17 доллара за галлон.

Марина Совина
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