В МИД заявили о радикальном изменении ситуации по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Рябков заявил, что предложения России по гарантиям безопасности уже не в силе

В МИД РФ заявили о полном изменении конфигурации по гарантиям безопасности. Ранее высказанные предложения России, направленные США и НАТО, уже не в силе, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

В эфире замглавы МИД задали вопрос о том, актуальны ли предложения Москвы по гарантиям безопасности. Рябков, говоря на эту тему, ответил, что «не стал бы говорить о том, что предложения такого рода остаются в силе».

Дипломат объяснил это тем, что на данный момент полностью изменилась конфигурация по данному вопросу. «Сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией», — пояснил Рябков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал предложения России по гарантиям обеспечения безопасности в Европе. Он заявил, что позиция Москвы противоречит основным американским принципам.

17 февраля МИД России опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. В документе подчеркивается, что Москва будет вынуждена реагировать путем применения мер военно-технического характера в том случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности.