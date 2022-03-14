В Белом доме высказались о возможности поездки Байдена в Европу

Псаки заявила, что власти США не приняли окончательного решения о поездке Байдена в Европу

Власти США пока не приняли окончательного решения о возможности поездки президента Джо Байдена в Европу. Об этом в понедельник, 14 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«Вы слышали, как мы неоднократно говорили о следующих шагах в дипломатии, будь то предоставление дополнительной гуманитарной помощи или помощи в области безопасности, (...) но окончательного решения о поездке принято не было. Мне нечего анонсировать», — высказалась Псаки, комментируя сообщения СМИ о том, что президент Байден может совершить поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.

Псаки также упомянула, что американская администрация тесно взаимодействует с союзниками по НАТО и европейскими партнерами.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае шагов, угрожающих НАТО. По его словам, он уже отправил 12 тысяч военных в приграничные зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию. В ответ на это замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что подобного рода заявления являются попыткой сыграть на нервах. Он отметил, что Москва не делала никаких шагов, которые можно было бы расценить как эскалацию.