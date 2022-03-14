Российских теннисистов исключили из состава участников Кубка Дэвиса в 2022 году

Российские теннисисты не выступят на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022 году

Российских теннисистов исключили из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Мужскую сборную на Кубке Дэвиса заменят сербы. В женском турнире вместо россиянок выступит команда Австралии.

1 марта ITF временно отстранила Россию от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также было приостановлено членство страны в организации.

5 декабря мужская сборная России впервые за 15 лет стала обладателем Кубка Дэвиса, обыграв команду Хорватии. В финале турнира сначала Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо, а затем Даниил Медведев — над Марином Чиличем. Также за команду выступали Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

6 ноября российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финальных встречах они обыграли соперниц из Швейцарии. В составе команды выступали Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.