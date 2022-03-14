США поддержат привлечение Ирана к ответственности за ракетный обстрел Эрбиля

Джейк Салливан: обстрел Эрбиля со стороны Ирана был посягательством на суверенитет Ирака

Соединенные Штаты осуждают обстрел Эрбиля со стороны Ирана и поддерживают полный суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

Он отметил, что ракетный удар по жилому дому в Эрбиле был произведен без каких бы то ни было оснований. По словам Салливана, Вашингтон поддержит правительство Ирака в привлечении Ирана к ответственности за произошедшее. Также США будут поддерживать «партнеров на Ближнем Востоке в противостоянии аналогичным угрозам со стороны Ирана», добавил советник американского лидера.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что ракетный обстрел иракского Эрбиля не был нацелен против США. Как заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс, данные удары «были вопиющим нарушением суверенитета Ирака».

В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Корпус стражей исламской революции из Ирана взял на себя ответственность за удар, пояснив, что целью были израильские объекты.