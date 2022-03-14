Олимпийская чемпионка из Норвегии поддержала российских лыжников

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что сочувствует российским спортсменам

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выступила со словами поддержки в адрес российских спортсменов, отстраненных от участия в международных соревнованиях. Ее слова приводит Expressen.

«К Наталье Непряевой у меня ничего личного. Российские лыжники не управляют страной. Я действительно сочувствую Наталье и другим лыжникам», — заявила спортсменка. При этом она посчитала, что будет неправильным позволить российским лыжникам представлять свою страну с флагом и гимном.

По итогам сезона-2021/2022 Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира. После этого она рассказала о том, что во время этапа Кубка мира в Холменколлене норвежские фанаты высказывали угрозы в адрес российских спортсменов.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации. Россияне не вышли на старт гонок в Холменколлене.