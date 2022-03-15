Британский соперник Волкова высказался о бое с россиянином в UFC

Британский боец UFC Том Аспиналл поделился ожиданиями от поединка с россиянином Волковым

Британский боец смешанного стиля (MMA) Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке с российским тяжеловесом Александром Волковым. Спортсмен стал гостем подкаста Sumbission Radio.

Аспиналл поделился ожиданиями от предстоящей схватки с россиянином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Он высоко оценил способности Волкова и назвал его самым сложным соперником в карьере. Британский тяжеловес признался, что опасался потерять соперника на фоне нынешней политической ситуации.

13 марта Волков прибыл в Лондон. Турнир с участием россиянина должен пройти 19 марта.

Глава UFC Дэйна Уайт 6 марта заявил, что допускает возможный срыв поединка Волкова и Аспиналла. Промоутер добавил, что предлагал тяжеловесу заранее прибыть в Лондон, на что россиянин ответил отказом.

33-летний Волков известен по выступлениям в Bellator и M-1 Global. В UFC он одержал восемь побед при трех поражениях.