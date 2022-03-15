Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Аякс
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Британский соперник Волкова высказался о бое с россиянином в UFC

Британский боец UFC Том Аспиналл поделился ожиданиями от поединка с россиянином Волковым

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Британский боец смешанного стиля (MMA) Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке с российским тяжеловесом Александром Волковым. Спортсмен стал гостем подкаста Sumbission Radio.

Аспиналл поделился ожиданиями от предстоящей схватки с россиянином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Он высоко оценил способности Волкова и назвал его самым сложным соперником в карьере. Британский тяжеловес признался, что опасался потерять соперника на фоне нынешней политической ситуации.

13 марта Волков прибыл в Лондон. Турнир с участием россиянина должен пройти 19 марта.

Глава UFC Дэйна Уайт 6 марта заявил, что допускает возможный срыв поединка Волкова и Аспиналла. Промоутер добавил, что предлагал тяжеловесу заранее прибыть в Лондон, на что россиянин ответил отказом.

33-летний Волков известен по выступлениям в Bellator и M-1 Global. В UFC он одержал восемь побед при трех поражениях.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В России продолжат блокировать популярные VPN-сервисы
Россиянам назвали часто возникающие после COVID-19 опасные болезни
Представитель НОК Норвегии прокомментировал свой уход из комитета из-за россиян
Стало известно о судьбе «Ашана» в России
Блогерша раскрыла пять главных правил после первого визита в тату-салон
Суд дал сроки от 10 до 15 лет заключенным в Россоши за религиозный экстремизм
Россиянам назвали опасный тип VPN
Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста во лжи по поводу детей
Великобритания отменила коронавирусные ограничения для туристов
Почетный член МОК предсказал возвращение России в мировой спорт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.