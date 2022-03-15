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Медведева захотели отстранить от участия в Уимблдоне

Министр спорта Британии Хаддлстон: Медведеву может быть отказано в участии в Уимблдоне

Фото: Globallookpress.com

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон не исключил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет отказано в участии в Уимблдоне 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Хаддлстон рассказал, что правительство Великобритании уже обсуждает с организаторами Уимблдона порядок допуска спортсменов на турнир. «Ни один человек, который выступает под флагом России, не должен быть допущен до соревнований», — заявил он. Министр спорта посчитал необходимым разобраться в том, как следует относиться к отдельным звездам спорта из России, таким как Медведев.

13 марта Медведев высказался о справедливости участия российских теннисистов в международных турнирах. Он заявил, что будет играть для себя и фанатов до тех пор, пока у него есть такая возможность. Теннисист подчеркнул, что россияне участвуют в международных турнирах в нейтральном статусе.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. По информации РИА Новости, из-за этого Медведев был вынужден убрать российский флаг из описания профиля в Instagram.

Анастасия Борисова
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