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В МИД прокомментировали возможность возвращения Донбасса в состав Украины

Представитель МИД Полищук заявил о праве ДНР и ЛНР решить вопрос о возвращении в Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Решение вопроса о возврате Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав Украины остается за жителями Донбасса, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, сообщает РИА Новости.

Полищук отметил, что жители республик Донбасса сами решат вопрос возможности возвращения Донецка и Луганска в состав Украины. По его словам, Киев семь лет не выполнял соглашения, которые изначально были направлены на «цивилизованное возвращение Донбасса в состав Украины» с условием особого статуса республик.

«Однако в течение этого времени Киев делал все, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться. Их ежедневно обстреливали, держали регион в экономической, транспортной и финансовой блокаде, отказывались объявлять амнистию в связи с конфликтом», — прокомментировал дипломат.

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«ДНР и ЛНР провозгласили независимость задолго до признания Россией их суверенитета. Это было сделано в условиях гражданской войны, которую киевские власти вели против жителей востока страны», — напомнил Полищук.

Ранее директор департамента заявил об опасности биолабораторий на Украине для Европы. Он отметил, что проведение российской спецоперации на Украине нацелено в том числе и на купирование этой угрозы.

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Виктория Кондратьева
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