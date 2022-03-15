Раскрыто происхождение наскальных рисунков

Авторами четверти наскальных рисунков в Испании оказались дети

Ученые из Кембриджского университета и Испанского университета Кантабрии раскрыли происхождение наскальных рисунков, датируемых периодом около 20 тысяч лет, в пещерах по всей Испании. Оказалось, что авторами примерно четверти изображений были дети. Об этом сообщает The Telegraph.

Всего специалисты изучили около 180 элементов пещерной живописи с изображениями кистей рук. Они обнаружили 545 силуэтов ладоней, которые были выполнены путем выдувания пигмента через полую тростинку или кость.

Археологи считают, что от 20 до 25 процентов рук были сделаны детьми в возрасте от 2 до 12 лет. Кроме того, участие в их создании принимали и родители, что служило примером «групповой сплоченности», так как самостоятельно в таком возрасте дети с силой выдувать пигмент не могли.

В феврале специалисты нашли в Перу шесть детских мумий, которых принесли в жертву народы Анд, жившие до инкской эпохи. Рядом с ними, в археологическом комплексе Кахамаркилья к востоку от Лимы, были обнаружены тела семи взрослых людей, завернутых в ткани.