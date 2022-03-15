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Раскрыто происхождение наскальных рисунков

Авторами четверти наскальных рисунков в Испании оказались дети

Фото: Album / Oronoz / Legion-media.ru

Ученые из Кембриджского университета и Испанского университета Кантабрии раскрыли происхождение наскальных рисунков, датируемых периодом около 20 тысяч лет, в пещерах по всей Испании. Оказалось, что авторами примерно четверти изображений были дети. Об этом сообщает The Telegraph.

Всего специалисты изучили около 180 элементов пещерной живописи с изображениями кистей рук. Они обнаружили 545 силуэтов ладоней, которые были выполнены путем выдувания пигмента через полую тростинку или кость.

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Археологи считают, что от 20 до 25 процентов рук были сделаны детьми в возрасте от 2 до 12 лет. Кроме того, участие в их создании принимали и родители, что служило примером «групповой сплоченности», так как самостоятельно в таком возрасте дети с силой выдувать пигмент не могли.

В феврале специалисты нашли в Перу шесть детских мумий, которых принесли в жертву народы Анд, жившие до инкской эпохи. Рядом с ними, в археологическом комплексе Кахамаркилья к востоку от Лимы, были обнаружены тела семи взрослых людей, завернутых в ткани.

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Елена Апазиди
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