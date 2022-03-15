Популярный комик пошутил о неработающем в России Instagram

Юморист Соболев пошутил о блокировке Instagram, предложив россиянам уехать в Монако

Популярный комик и телеведущий Илья Соболев поиронизировал над отсутствием у россиян доступа к соцсети Instagram, которую ранее заблокировал Роскомнадзор. Видео, посвященное платформе, он опубликовал в сторис Instagram.

Соболев в ролике изобразил вымышленного сына некоего депутата. Юморист иронично заявил, что у него соцсеть работает. «Что вы переживаете? Чтобы он (Instagram — прим. «Ленты.ру») работал, просто, как я, уедьте в Монако», — в шутку предложил комик, не выходя из образа.

14 марта стало известно, что Кремль оценил возможность разблокировки в России Instagram и Facebook. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возобновление доступа к платформам маловероятным. Перед этим глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал условием для пересмотра решения о блокировке Instagram и Facebook изменения в принципах модерации контента на площадках.

Instagram заблокирован на территории России 14 марта. В Роскомнадзоре заявили, что такая мера связана с распространением в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Помимо того, регулятор внес платформу в реестр запрещенных сайтов.