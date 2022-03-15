Tesla заподозрили в связях с российским олигархом

CNBC: Tesla проложила закупать алюминий у «Русала» вопреки санкциям

Tesla продолжает закупать российский алюминий у компании «Русал», которая ранее находилась под американскими санкциями и чей владелец Олег Дерипаска до сих пор находится в санкционных списках. Об этом пишет CNBC со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, Tesla закупает у «Русала» алюминия на миллионы евро. Материал используется для изготовления корпусов для Tesla Model Y. Большая часть российского алюминия находится под Берлином, на бранденбургском заводе автопроизводителя, который пока не запущен.

На слухи о сотрудничестве с российской компанией в Tesla не отреагировали, в «Русал» отказались комментировать ситуацию. В CNBC подчеркнули, что «Русал» не единственный поставщик алюминия для Tesla: большая часть закупалась у международной металлургической компании Hydro, известной экологически чистым производствам и усилиями по снижению вредных выбросов в атмосферу.

Конфликт между российским олигархом Олегом Дерипаской и американскими властями разгорелся в апреле 2018 года. США обвинили Дерипаску в лоббировании интересов высокопоставленных российских чиновников и включили предпринимателя и связанные с ним компании UC Rusal, En+, «Евросибэнерго» — в санкционный список. Дерипаска неоднократно называл санкции в отношении него несправедливыми и пытался добиться их отмены в суде.

В 2019 году Соединенные Штаты сняли санкции с «Русал», однако ограничения в отношении других, связанных с Дерипаской компаний, остались в силе. Тем временем спрос на электрокары в США растет на фоне антироссийских санкций. Из-за запрета на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до 4-5 долларов за галлон (3,8 литра — прим. «Ленты.ру»), из-за чего американцам пришлось обратить внимание на автомобили с электрическим двигателем.