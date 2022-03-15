Названо условие новой волны коронавируса в Москве

Врач Лысенко допустила новую волну COVID-19 в Москве, если люди перестанут вакцинироваться

Отказ от вакцинации и снижение коллективного иммунитета могут привести к новой волне COVID-19 в Москве. Об этом заявила главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что вакцинация является единственным способом контроля любой инфекции. Ослабить антиковидные меры позволяет общее улучшение ситуации.

Но вопрос вакцинации не снимаем с повестки дня. В противном случае мы получим волны [коронавируса] и в дальнейшем Марьяна Лысенко врач

Она предостерегла, что при ослаблении коллективного иммунитета возможны новые вспышки.

Лысенко также напомнила про соблюдение ограничительных мер при посещении заразившихся коронавирусом. Это касается как родственников больных и волонтеров, так и медицинского персонала.

По мнению врача, сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом можно контролировать, но инфекция не исчезнет и станет сезонным заболеванием.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказал мнение, что заболеваемость COVID-19 в России снизится уже к июню, после чего пандемия коронавируса может закончиться.

Также о снижении заболеваемости COVID-19 сообщал федеральный оперативный штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным на 14 марта, число госпитализированных на 100 тысяч человек снизилось на 44,9 процента.

На фоне благоприятной эпидобстановки в ряде регионов начали отменять масочный режим. Первыми это решение приняли власти Чечни. С 15 марта от обязательного ношения масок отказались в Москве. Следом аналогичное решение приняли власти Подмосковья.