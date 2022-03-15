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Уничтожение двух украинских БМП показали на видео

Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БМП ударом высокоточного боеприпаса

Министерство обороны во вторник, 15 марта, показало кадры уничтожения двух украинских боевых машин пехоты (БМП) ударом высокоточного боеприпаса. Видеозапись есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сами БМП были обнаружены с помощью беспилотника.

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Ранее Минобороны России также опубликовало кадры, на которых вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по военной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В военном ведомстве уточнили, что в ходе атаки была уничтожена огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок ВСУ.

14 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что всего с начала проведения специальной операции было уничтожено 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.

Евгения Куликова
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