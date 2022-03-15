Уничтожение двух украинских БМП показали на видео
Министерство обороны во вторник, 15 марта, показало кадры уничтожения двух украинских боевых машин пехоты (БМП) ударом высокоточного боеприпаса. Видеозапись есть в распоряжении «Ленты.ру».
Сами БМП были обнаружены с помощью беспилотника.
Ранее Минобороны России также опубликовало кадры, на которых вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по военной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В военном ведомстве уточнили, что в ходе атаки была уничтожена огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок ВСУ.
14 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что всего с начала проведения специальной операции было уничтожено 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.