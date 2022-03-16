«Яндекс» объяснил сотрудникам решение продать «Дзен»

Топ-менеджеры «Яндекс.Дзен» заявили сотрудникам, что за проектом стоит очередь покупателей

Топ-менеджеры сервиса «Яндекс.Дзен», объясняя сотрудникам решение о продаже, заявили, что за проектом стоит «очередь» покупателей. Об этом они сообщили на общей встрече, с содержанием которой ознакомился РБК.

Глава «Дзена» Антон Фролов пояснил, что «Яндекс» больше не может заниматься разными контентными проектами.

«Для нас это значит, что "Дзену", как и "Новостям", придется это делать в каком-то другом месте. Наиболее вероятный вариант — это продажа какой-то другой компании», — заключил он и добавил, что, если «Яндекс» планирует продолжать быть крупной технологической компанией, ему придется сфокусироваться на чем-то, что ни при каких условиях не может быть политизировано.

Фролов также заметил, что за последнее время правила ведения бизнеса в России переопределились. «В текущих условиях невозможно одновременно продолжать заниматься контентными и информационными сервисами, которые влияют на большое количество людей, и не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и с внешней», — подытожил он.

О возможной продаже сервисов «Яндекса» «Дзен» и «Новости» стало известно 15 марта. Среди потенциальных покупателей называется VK.

В начале марта стало известно, что сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож за последние три месяца потерял два миллиарда долларов и выбыл из списка долларовых миллиардеров Forbes. По оценке издания, сейчас его капитал оценивается в 580 миллионов долларов. Позже компания объявила, что ее управляющий директор Тигран Худавердян станет новым гендиректором в России.

