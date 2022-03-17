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Захарова рассказала о войне ВСУ с детьми Донбасса

Захарова обвинила Вооруженные силы Украины в терроризме против детей Донбасса

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут войну с детьми Донбасса, уверена представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат оценила удар ракетой «Точка У» по центру Донецка 14 марта. Информацию передает корреспондент «Ленты.ру».

«ВСУ продолжают воевать с детьми Донбасса. Неужели Киеву мало "Аллеи ангелов" (мемориал в память о детях, погибших в ходе обстрелов Донбасса украинцами — прим. «Ленты.ру») в Донецке? На западе промолчали в связи с очередным зверством своих украинских подопечных, как будто ничего не произошло», — сообщила Захарова. Представитель МИД назвала действия ВСУ терроризмом.

С Захаровой согласны и очевидцы произошедшего ракетного обстрела Донецка. Ополченец Донецкой народной республики Александр Жучковский рассказал, что украинцы обстреливают мирные кварталы точно так же, как боевики самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия в свое время. «У Украины не осталось других вариантов, кроме терроризма», — объяснил тактику ВСУ Жучковский.

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В результате падения ракеты «Точка У» в центре Донецка погибли 17 человек. Большое число погибших объясняется использованием ВСУ снаряда с кассетными суббоеприпасами — из-за них область разлета осколков увеличивается.

15 марта украинцы начали обстреливать Донбасс из РСЗО «Град».

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Дмитрий Настасьев
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