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Спорт

В СБР заявили о неправомерности решения IBU об отстранении

Президент СБР Майгуров назвал решение IBU политически ангажированным и неправомерным

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Союзе биатлонистов России (СБР) оценили решение Международного союза биатлонистов (IBU) о начале процедуры отстранения национальной федерации. Комментарий президента СБР Виктора Майгурова доступен в Telegram-канале организации.

«СБР считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку», — заявил он и добавил, что это нарушает основополагающие принципы олимпизма.

Майгуров отметил, что ни СБР как временный член IBU, ни российские спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции международной федерации. «СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаем себе отчет, что решение в отношении нашей федерации уже принято», — подчеркнул он.

Ранее 17 марта стало известно, что IBU начал процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона. Национальные федерации были проинформированы о решении и в течение семи дней могут отреагировать на него. По истечении этого срока Исполком примет окончательный вердикт, который немедленно вступит в силу.

Дарья Коршунова
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