Россиянам назвали условия получения новых выплат для детей

Юрист Шугаев объяснил порядок получения выплат детям от 8 до 16 лет

Заместитель председателя коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев назвал условия, при которых можно получить новые выплаты для детей от 8 до 16 лет в России. В разговоре с «Известиями» юрист объяснил, что на данный момент выплата положена только одиноким родителям, однако с мая ее будут начислять и полным семьям с низким доходом.

«Такой выплаты раньше не было — на федеральном уровне после восьмилетия ребенка пособия получали только одинокие родители: когда второй умер, пропал без вести, не указан в документе или если есть решение суда об алиментах. Теперь на детей восьми лет и старше пособие смогут получать и полные семьи — с учетом нуждаемости. Планируется, что оно будет назначено на пять миллионов детей», — объяснил порядок начисления Шугаев. Начислять пособия начнут за период с 1 апреля 2022 года.

Для получения выплаты должны одновременно соблюдаться еще несколько условий. Семья сможет рассчитывать на пособие, если ее среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, имущество укладывается в установленный перечень, а у взрослых ее членов есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. Размер выплаты будет отличаться от суммы пособия одиноким родителям и составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для детей в регионе.

Кроме того, для получения средств гражданам будет необходимо завести карту «Мир» или счет без карты. Выплату назначают на срок в 12 месяцев, по его истечении пособие надо продлевать. Однако в марте и апреле подать заявление не получится ни лично, ни онлайн — их начнут принимать лишь с начала мая. Обратиться за пособием можно будет с 1 мая 2022 года в Пенсионный фонд и на сайт «Госуслуги». Подать заявку можно будет только в том случае, если на 1 апреля ребенку исполнилось 8 лет, но еще нет 17 лет.

Президент России Владимир Путин 16 марта заявил, что в ближайшее время власти примут решение по увеличению соцвыплат, пенсий, зарплат в бюджетной сфере и прожиточного минимума. Днем позже премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину разработать параметры повышения указанных выплат.