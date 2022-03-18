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Москвичей предупредили о возможных снегопадах в апреле

Синоптик Позднякова предупредила, что в апреле в Москве может вновь выпасть снег

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В апреле в Москве может вновь образоваться снежный покров. Об этом в разговоре с «Москве-24» предупредила метеоролог Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что апрельская погода отличается нестабильностью, и в истории метеорологических наблюдений уже не раз фиксировались случаи краткосрочного образования снежного покрова в апреле. По словам Поздняковой, в таких случаях выпавший снег не таял еще два-три дня.

В то же время ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в с двадцатых чисел марта в столицу благодаря скандинавскому антициклону придет апрельское тепло.

Аналогичный прогноз давал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — он предупредил о потеплении до плюс девяти градусов.

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Валерий Розенберг
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