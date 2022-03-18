Стали известны четвертьфиналисты Лиги Европы

«Барселона», «Аталанта», «Брага» и еще пять клубов вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На эту стадию турнира смогли выйти каталонская «Барселона», португальская «Брага», итальянская «Аталанта», немецкий «Лейпциг», шотландский «Рейнджерс», английский «Вест Хэм», немецкий «Айнтрахт» и французский «Лион».

В 1/8 финала Лиги Европы Россию представлял московский «Спартак». Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках, из-за чего в четвертьфинал турнира автоматически прошел «Лейпциг», с которым должны были играть красно-белые.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы пройдет 18 марта в в Ньоне. Матчи состоятся 7 и 14 апреля.

