Стало известно об отношении к играющему в немецком клубе российскому футболисту

Агент Андрея Лунева Смирнов заявил, что «Байер» не оказывает давление на футболиста

Агент вратаря немецкого «Байера» Андрея Лунева Антон Смирнов рассказал об отношении к россиянину в Европе. Его слова приводит Sport24.

Смирнов заявил, что на Лунева не оказывается давление. «Не знаю, что из этого выйдет, потому что ситуация в мире развивается. Никто не знает, что будет завтра. На данный момент разговоров об отъезде Лунева нет», — подчеркнул он. Агент добавил, что на «Байер» идет давление от болельщиков и государства, поэтому ситуация может поменяться.

Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года. Контракт с голкипером рассчитан до 30 июня 2023 года. После перехода игрок признался, что был крайне польщен интересом к нему такого клуба.

7 марта Международная федерация футбола разрешила легионерам Российской премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.