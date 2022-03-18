В Госдуме прокомментировали выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию мира

Депутат Чепа: выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию позволит Западу его защитить

Выдвижение президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира позволит Западу защитить его от возможного судебного преследования или ареста. Так обращение европейских политиков с целью номинировать главу Украины объяснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, его слова приводят «Известия».

Кроме этого, по мнению депутата, выдвижение Зеленского на премию станет для него карт-бланшем для принятия различных решений.

«Если бы Зеленский был защитником мира, то в течение своего правления он бы предпринял все шаги, которые обещал во время предвыборной кампании, и конфликтующие стороны — Киев, Донецк и Луганск — приступили бы к реализации Минских соглашений», — объяснил парламентарий.

По словам Чепы, в сложившейся на Украине ситуации есть вина Зеленского, который был не в состоянии управлять страной и нацистами, находившимися на ее территории. Политик подчеркнул, что украинский президент боялся их и при этом являлся марионеткой США.

Ранее стало известно, что бывшие и действующие европейские политики выдвинули Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Таким образом политики хотят продемонстрировать украинцам, что мир на их стороне.