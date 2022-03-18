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На россиян завели уголовное дело из-за туши амурского тигра

В Хабаровском крае полицейские обнаружили тушу амурского тигра в салоне автомобиля

Фото: Konrad Wothe / Globallookpress.com

В Хабаровском крае на двух россиян завели уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконное приобретение и перевозка особо ценных животных»). Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в середине марта полицейские остановили автомобиль, в салоне которого была обнаружена туша амурского тигра, незаконно приобретенная обвиняемыми. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Россиянам грозит серьезный штраф и ограничение свободы.

15 марта сообщалось, что популяция краснокнижных амурских тигров на Дальнем Востоке за последние семь лет стала больше. К такому выводу эксперты пришли по итогам внеочередного учета этих хищников в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

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Владимир Седов
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